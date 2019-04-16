2019-04-16T14:08:25+03:00
Политика

Савченко приступит к работе в Верховной Раде 23 апреля

Вышедшая из-под стражи "народная героиня" Украины пообещала в скором времени сделать заявление о своих дальнейших планах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Надежда СавченкоНадежда СавченкоФото: ТАСС
Изменить размер текста:

Депутат Верховной рады Надежда Савченко планирует вернуться к работе в парламенте уже на следующей неделе - во вторник, 23 апреля. Об этом сообщила заместитель лидера партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.

"В парламент на работу она выйдет сразу, на сессионную неделю", - сказала замглавы политического объединения.

Сайт kp.ru писал о том, что минувшей ночью "народную герою" освободили из-под стражи, поскольку срок меры пресечения истек, а новый так и не избрали. Теперь же, как сообщает ТАСС со ссылкой Проторченко, Савченко отдыхает дома. Вскоре она сделает заявление относительно своих дальнейших планов.

Эксперты же считают, что подозреваемую в подготовке террористических актов Савченко выпустили, чтобы использовать. Также существует версия, согласно которой, украинское правосудие просто перестало бояться президента страны Петра Порошенко, ведь он проиграл первый тур выборов главы государства.

За что хотят посадить Савченко?.Сегодня в Верховной Раде должны решить - арестовать ли народного депутата Надежду Савченко. Причины в нашем видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин: нужно использовать результаты космической деятельности во всех сферах жизни
Пытавшаяся примкнуть к ИГ* Варвара Караулова вышла из тюрьмы по УДО
Размер платы за вывоз мусора в Вологодской области будет пересмотрен
Врачи призывают реже устраивать водные процедуры
Facebook и Twitter дали девять месяцев для локализации данных в России
В Москве оштрафовали пермского Дэдпула, который вместе с подругой станцевал тверк на Красной площади
В Госдуме изменили правила ОСАГО
Прокуратура о пожаре в соборе Парижской Богоматери: ничего не говорит о поджоге
Анджелина Джоли сменила фамилию после развода
Платные перекрестки приведут к увеличению пробок на дорогах
В казахстанской школе 8-классник порезал ножом сверстника
Эксперт прокомментировал идею платных перекрестков в России
Ученые назвали простой способ улучшить работу сердца
Путин одобрил проект высокоскоростной ж/д магистрали Москва-Петербург
На eBay выставили на продажу скелет детеныша тираннозавра за 2,95 млн долларов
Закон об «ипотечных каникулах» одобрен во втором чтении
"Правильный русский". Конор Макгрегор прокомментировал драку Овечкина и Свечникова
Движение поездов на Сокольнической линии метро Москвы временно ограничено
В Китае пассажир забросал двигатель самолета монетками на удачу
В Эквадоре зарегистрировано более 40 млн кибератак после лишения Ассанжа убежища
МИД Британии обещал Эквадору не выдать Ассанжа, если ему грозит смертная казнь