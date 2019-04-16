Савченко приступит к работе в Верховной Раде 23 апреля

СЕГОДНЯ 14:08 2019-04-16T14:08:25+03:00

Вышедшая из-под стражи "народная героиня" Украины пообещала в скором времени сделать заявление о своих дальнейших планах

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко планирует вернуться к работе в парламенте уже на следующей неделе - во вторник, 23 апреля. Об этом сообщила заместитель лидера партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.

"В парламент на работу она выйдет сразу, на сессионную неделю", - сказала замглавы политического объединения.

Сайт kp.ru писал о том, что минувшей ночью "народную герою" освободили из-под стражи, поскольку срок меры пресечения истек, а новый так и не избрали. Теперь же, как сообщает ТАСС со ссылкой Проторченко, Савченко отдыхает дома. Вскоре она сделает заявление относительно своих дальнейших планов.

Эксперты же считают, что подозреваемую в подготовке террористических актов Савченко выпустили, чтобы использовать. Также существует версия, согласно которой, украинское правосудие просто перестало бояться президента страны Петра Порошенко, ведь он проиграл первый тур выборов главы государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/644028" frameborder="0"></iframe> За что хотят посадить Савченко?.Сегодня в Верховной Раде должны решить - арестовать ли народного депутата Надежду Савченко. Причины в нашем видео.

ИСТОЧНИК KP.RU