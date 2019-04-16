Макрон заявил, что Нотр-Дам планируют реконструировать в течение пяти лет

СЕГОДНЯ 21:49 2019-04-16T21:57:56+03:00

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В телевизионном обращений к гражданам президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает возможным восстановить пострадавший от пожара собор Нотр-Дам за пять лет.

- Мы - народ созидателей и нам многое предстоит реконструировать. Да, мы восстановим Нотр-Дам и сделаем этот собор еще красивее. И я хочу, чтобы эти работы были завершены через пять лет, - заявил французский глава.

Макрон отметил, что то, что французы "раньше считали неразрушимым, может оказаться разрушенным".

- Пожар в соборе Нотр-Дам напоминает нам о том, что наша история всегда движется вперед, никогда не останавливается. И что нам еще много раз предстоит преодолевать тяжкие испытания. Все, что составляет Францию - духовная и материальная ее составляющая - все это может однажды пострадать, и нам не следует этого забывать, - отметил президент Франции.

При этом Макрон подчеркнул, что "разделяет боль" от происшедшего "как со всеми французами, так и иностранцами, любящими Париж", сообщает "ТАСС".

Напомним, пожар во французском соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Его удалось полностью потушить лишь во вторник утром. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы и большую часть кровли.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что компания, которая реставрировала Нотр-Дам, заявила, что соблюдала все меры безопасности. Представитель фирмы заявил, что в работах было задействовано 12 человек, и каждый из них будет взаимодействовать со следствием.

Собор Парижской Богоматери после пожара: видеотрансляция .Пожар в Соборе Парижской Богоматери потушили. Но посмотрите на последствия трагедии...

ИСТОЧНИК KP.RU