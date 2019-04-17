Найден считавшийся утраченным петух со шпиля Нотр-Дам-де-Пари

СЕГОДНЯ 00:49 2019-04-17T00:54:54+03:00

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Медный петух, украшавший шпиль Собора Парижской Богоматери, был найден во вторник под завалами. Об этом сообщил глава Французской федерации строителей Жак Шаню.

"Невероятно: один из наших коллег из Объединения компаний по реставрации исторических построек нашел среди завалов петуха, украшавшего верх шпиля Нотр-Дама. Интуиция его не подвела", - написал он у себя в Тwitter.

Фигурка петуха украшала шпиль Собора Парижской БогоматериФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Шаню также поблагодарил строителей, за их патриотичность и приверженность делу. Судя по опубликованным фотографиям, петух немного пострадал при падении вместе с обрушившейся крышей, но вернуть ему прежний вид не составит реставраторам труда.

Другие подписчики в комментариях выразили благодарность всем специалистам, которые на месте пожара нашли и другие реликвии из собора в целости.

Медный петух немного деформировался при падении с крыши во время пожараФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Как рассказывал сайт kp.ru, вечером 15 апреля в Париже вспыхнул находящийся на реставрации Нотр-Дам-де-Пари — шедевр архитектуры и один из символов Франции. У здания, пережившего Первую и Вторую мировые войны, обрушились шпиль и крыша.

На восстановление Нотр-Дама после пожара уже собрали более 300 миллионов евро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703400" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

ИСТОЧНИК KP.RU