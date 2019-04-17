2019-04-17T00:54:54+03:00
Происшествия

Найден считавшийся утраченным петух со шпиля Нотр-Дам-де-Пари

Медную фигурку нашли под завалами после пожара [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Под завалами рухнувшей крыши в Нотр-Дам-де-Пари нашли украшение шпиля башни собораПод завалами рухнувшей крыши в Нотр-Дам-де-Пари нашли украшение шпиля башни собораФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Медный петух, украшавший шпиль Собора Парижской Богоматери, был найден во вторник под завалами. Об этом сообщил глава Французской федерации строителей Жак Шаню.

"Невероятно: один из наших коллег из Объединения компаний по реставрации исторических построек нашел среди завалов петуха, украшавшего верх шпиля Нотр-Дама. Интуиция его не подвела", - написал он у себя в Тwitter.

Фигурка петуха украшала шпиль Собора Парижской Богоматери Фото: СОЦСЕТИ

Фигурка петуха украшала шпиль Собора Парижской БогоматериФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Шаню также поблагодарил строителей, за их патриотичность и приверженность делу. Судя по опубликованным фотографиям, петух немного пострадал при падении вместе с обрушившейся крышей, но вернуть ему прежний вид не составит реставраторам труда.

Другие подписчики в комментариях выразили благодарность всем специалистам, которые на месте пожара нашли и другие реликвии из собора в целости.

Медный петух немного деформировался при падении с крыши во время пожара Фото: СОЦСЕТИ

Медный петух немного деформировался при падении с крыши во время пожараФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Как рассказывал сайт kp.ru, вечером 15 апреля в Париже вспыхнул находящийся на реставрации Нотр-Дам-де-Пари — шедевр архитектуры и один из символов Франции. У здания, пережившего Первую и Вторую мировые войны, обрушились шпиль и крыша.

На восстановление Нотр-Дама после пожара уже собрали более 300 миллионов евро.

Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пожар в Соборе Парижской Богоматери»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Евросоюз готов защищать свои компании от санкций США против Кубы
Путин не планирует участвовать в июне в саммите "нормандской четверки"
Умер американский писатель-фантаст Джин Вульф
Порошенко согласует ввод миротворцев в Донбасс в июне текущего года
"Мы сделаем этот собор еще красивее": Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам в течение пяти лет
В МИД РФ обвинили Украину в использовании ситуации вокруг Керченского пролива
Роспотребнадзор заявил о росте ожирения среди россиян
Савченко будет баллотироваться в украинский парламент
В Москве автомобильные пробки достигли восьми баллов
Украинская группа "1+1" подала иск против Порошенко
Штаб Зеленского и НСК "Олимпийский" не подтвердили договоренность об аренде стадиона
Эксперты составили список самых востребованных профессий
Россия не признала законность решение Гаагского суда по иску «Укрнафта»
Медведев представит в Госдуме отчет о работе правительства за 2018 год
США разрабатывают методы военного сдерживания РФ в Венесуэле
Киев обратился в Международный трибунал для освобождения украинских моряков