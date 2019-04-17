В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

СЕГОДНЯ 02:28 2019-04-17T02:39:50+03:00

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Законопроект о реновации жилья в России внесен на рассмотрение Госдумы. Документ 16 апреля появился в электронной базе на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке говорится о введении и регулировании института проекта реновации. Авторы отмечают, что опыт Москвы учитывать нужно, но бездумно переносить его на другие регионы нельзя. В частности необходимо учитывать финансовые возможности регионов.

Законопроект содержит специальную статью, которая посвящена составу законодательства о реновации и предусматривает право принятия региональных законов в этой сфере. Также в документе прописаны права собственников и нанимателей квартир в многоквартирном доме, включенном в программу реновации, на получение равнозначного жилья.

В целом документ дает возможность адаптировать государственную программу реновации к местным реалиям. В законопроекте указаны и возможные источники финансирования, в том числе из бюджета регионов.

Как писал сайт kp.ru, 19 марта на заседании президиума правительства Москвы был расширен список "стартовых" площадок для реновации. Теперь в нем находятся 323 адреса.

На этих участках ориентировочно до 2021 года планируют построить 59 тысяч квадратных метров недвижимости. Новые площадки позволят переселить 2,2 тысячи жителей из 9 пятиэтажек. В них сейчас находятся 844 квартиры общей площадью 38 тысяч "квадратов".

ИСТОЧНИК KP.RU