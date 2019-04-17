Boston Dynamics узнала сколько нужно роботов, чтобы сдвинуть с места грузовик

СЕГОДНЯ 05:41 2019-04-17T05:41:41+03:00

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Компания Boston Dynamics сделала из своих роботов SpotMini “ездовых собак”. Проведенный эксперимент показал, сколько таких машин требуется, чтобы переместить грузовик на нейтральной скорости через парковку.

Роботы Boston Dynamics сдвинули грузовик.Роботы Boston Dynamics сдвинули грузовик

В Boston Dynamics сообщили, что в автомобиль тянут десять роботов Spotpower (SP). При этом асфальтовая дорога, по которой движутся SpotMini с грузом, идет вверх под небольшим наклоном.

В пояснении к видеоролику, опубликованному 16 апреля, говорится, что у двоих роботов, шагающих впереди, есть головы, на которых есть прикреплены радары, которые,скорее всего, отвечающие за направление всего строя.

SpotMini — это четвероногий ходячий робот, производимый компанией Boston Dynamics. Его новая версия, представленная в конце 2017 года, стала первым серийным роботом компании, который поступит в продажу в 2019 году. Ранее к одной из моделей добавили две руки.

ИСТОЧНИК KP.RU