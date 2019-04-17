2019-04-17T05:41:41+03:00
Наука

Boston Dynamics узнала сколько нужно роботов, чтобы сдвинуть с места грузовик

SpotMini тянут фуру по асфальтовой дороге немного вверх [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Робот SpotMini компании Boston DynamicsРобот SpotMini компании Boston DynamicsФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Компания Boston Dynamics сделала из своих роботов SpotMini “ездовых собак”. Проведенный эксперимент показал, сколько таких машин требуется, чтобы переместить грузовик на нейтральной скорости через парковку.

Роботы Boston Dynamics сдвинули грузовик.Роботы Boston Dynamics сдвинули грузовик

В Boston Dynamics сообщили, что в автомобиль тянут десять роботов Spotpower (SP). При этом асфальтовая дорога, по которой движутся SpotMini с грузом, идет вверх под небольшим наклоном.

В пояснении к видеоролику, опубликованному 16 апреля, говорится, что у двоих роботов, шагающих впереди, есть головы, на которых есть прикреплены радары, которые,скорее всего, отвечающие за направление всего строя.

SpotMini — это четвероногий ходячий робот, производимый компанией Boston Dynamics. Его новая версия, представленная в конце 2017 года, стала первым серийным роботом компании, который поступит в продажу в 2019 году. Ранее к одной из моделей добавили две руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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