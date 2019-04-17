Трамп согласился выслать российских дипломатов под влиянием главы ЦРУ

СЕГОДНЯ 06:10 2019-04-17T06:26:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Центрального разведывательного управления США Джина Хэспел лично убедила президента Дональда Трампа одобрить в 2018 году высылку из страны 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего британского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Изначально американский лидер был против такого решения.

Как пишет The New York Times, Трамп был критически настроен по отношению к американским спецслужбам из-за постоянных утечек в прессу, и при этом с пониманием относился к предположению о причастности Москвы к преследованию человека, ставшего для России предателем. Поэтому, когда руководители разведсообщества предложили ввести меры против РФ, президент США был против.

Хэспел, занимавшая тогда должность заместителя главы ЦРУ, перечислила Трампу варианты мер против России, после чего показала ему полученные от британских коллег снимки детей, госпитализированных якобы в результате поражения боевым нервно-паралитическим веществом А-234, а также фото уток, “убитых” этим же средством.

В результате, впечатленный глава государства, одобрил самые жесткие, из предложенных ему на одобрение, меры.

Издание отмечает, что Хэспел удалось найти подход к американскому лидеру, которого многие упрекают в неуступчивости, взбалмошности и чрезмерной вере в собственную интуицию. Она сочетала эмоциональные образы с твердым реализмом.

Как писал сайт kp.ru, 4 марта 2018 года полиция обнаружила в городке Солсбери на скамейке около торгового центра Скрипалей. они были в бессознательном состоянии. Обоих доставили в больницу с признаками тяжелой интоксикации. Лондон сразу без анализов и расследования заявил о российском следе в этом деле.

ИСТОЧНИК KP.RU