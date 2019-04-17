Пьяный американский военный устроил ДТП в Японии

СЕГОДНЯ 10:34 2019-04-17T10:34:40+03:00

Мужчина наехал на мотоцикл, находясь за рулем своего автомобиля

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Японские правоохранители арестовали старшего рядового с американской авиабазы Кадена на Окинаве, который устроил ДТП, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии.

Авария произошла в среду, 17 апреля. Машина американца врезалась в мотоцикл, в результате чего пострадали два человека. У них обоих легкие ранения.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что концентрация алкоголя в крови виновника ДТП превышает допустимую норму. Сам военнослужащий считал, что уже протрезвел, а потому и решился сесть за руль, передает "Киодо".

Стоит отметить, что американские солдаты довольно часто становятся фигурантами громких преступлений и просто неприятных инцидентов на территории Японии.

Так, сайт kp.ru писал о том, недавно на Окинаве военнослужащий США убил местную жительницу, с которой некоторое время находился в отношениях.

ИСТОЧНИК KP.RU