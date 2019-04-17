Медведев: в России живут 19 миллионов бедных
В России 19 миллионов человек живут так, как жить не должны, находясь за порогом бедности. Соответствующие заявление сделал глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме в среду, 17 апреля.
«Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны. Это означает, что 19 миллионов человек живут так, как жить не должны», - сказал он, представляя перед депутатами Государственной Думы отчет по итогам работы правительства за минувший год
По словам главы кабмина, бедность, «разная, ее причины у каждого свои». «В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, искать свои методы работы» - подчеркнул он.
Медведев пообещал, что государственная поддержка станет по-настоящему адресной.
Ранее, 15 февраля, Медведев предложил составить социальный портрет бедности в России, отметив, что при современных цифровых технологиях сделать это будет несложно.
Медведев: «В России 19 миллионов бедных».
Напомним, сегодня глава правительства выступает в Госдуме и отчитывается о работе правительства за 2018 год.
Отчёт правительства в Госдуме: прямая трансляция.
ИСТОЧНИК KP.RU