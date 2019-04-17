2019-04-17T13:05:55+03:00
Общество

Медведев: в России живут 19 миллионов бедных

По словам главы российского правительства в каждом конкретном случае с бедностью «нужно разбираться отдельно, искать свои методы работы»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Медведев: в России живут 19 миллионов бедныхМедведев: в России живут 19 миллионов бедныхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России 19 миллионов человек живут так, как жить не должны, находясь за порогом бедности. Соответствующие заявление сделал глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме в среду, 17 апреля.

«Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны. Это означает, что 19 миллионов человек живут так, как жить не должны», - сказал он, представляя перед депутатами Государственной Думы отчет по итогам работы правительства за минувший год

По словам главы кабмина, бедность, «разная, ее причины у каждого свои». «В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, искать свои методы работы» - подчеркнул он.

Медведев пообещал, что государственная поддержка станет по-настоящему адресной.

Ранее, 15 февраля, Медведев предложил составить социальный портрет бедности в России, отметив, что при современных цифровых технологиях сделать это будет несложно.

Медведев: «В России 19 миллионов бедных».

Напомним, сегодня глава правительства выступает в Госдуме и отчитывается о работе правительства за 2018 год.

Отчёт правительства в Госдуме: прямая трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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