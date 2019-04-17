Медведев: России необходимо избежать демографического провала

СЕГОДНЯ 14:04 2019-04-17T14:04:46+03:00

Глава кабмина призвал власти повысить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году [видео]

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В России необходимо избежать демографического провала и повысить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году, а к 2030 году - до 80 лет. Соответствующие заявление сделал глава российского правительства Дмитрий Медведев, указав на острое ощущение «демографического эха» 1990-х годов, когда смертность превысила рождаемость.

«Демографы даже назвали это «русский крест». Людей, рождённых в 1990-е годы, к сожалению, мало. И нам нужно избежать демографического провала и повысить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году, к 2030 году — до 80 лет», - сказал глава кабмина, представляя перед депутатами Государственной Думы отчет по итогам работы за минувший год в среду, 17 апреля.

Ранее президент России Владимир Путин в своем новом Майском указе поручил правительству увеличить продолжительность жизни до 78 лет, а бедность уменьшить вдвое.

Отчёт правительства в Госдуме: прямая трансляция.

Напомним, сегодня глава правительства выступает в Госдуме и отчитывается о работе правительства за 2018 год.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703697" frameborder="0"></iframe> Медведев о льготной ипотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU