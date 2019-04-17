Медведев: России необходимо избежать демографического провала
В России необходимо избежать демографического провала и повысить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году, а к 2030 году - до 80 лет. Соответствующие заявление сделал глава российского правительства Дмитрий Медведев, указав на острое ощущение «демографического эха» 1990-х годов, когда смертность превысила рождаемость.
«Демографы даже назвали это «русский крест». Людей, рождённых в 1990-е годы, к сожалению, мало. И нам нужно избежать демографического провала и повысить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году, к 2030 году — до 80 лет», - сказал глава кабмина, представляя перед депутатами Государственной Думы отчет по итогам работы за минувший год в среду, 17 апреля.
Ранее президент России Владимир Путин в своем новом Майском указе поручил правительству увеличить продолжительность жизни до 78 лет, а бедность уменьшить вдвое.
Отчёт правительства в Госдуме: прямая трансляция.
Напомним, сегодня глава правительства выступает в Госдуме и отчитывается о работе правительства за 2018 год.
Медведев о льготной ипотеке.
ИСТОЧНИК KP.RU