2019-04-17T15:07:01+03:00
Политика

Россия передала Белоруссии предложения по интеграции

Медведев подчеркнул, что экономическое сотрудничество Москвы и Минска должно быть взаимовыгодным [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Медведев: Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграцииМедведев: Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Интеграция России и Белоруссии должна быть более весомой, а экономическое сотрудничество взаимовыгодным, поэтому Москва передала Минску свои предложения по интеграции. Об этом сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, представляя перед депутатами Государственной Думы отчет по итогам работы за минувший год в среду, 17 апреля.

«В настоящий момент мы ведем с нашими коллегами, с нашими партнерами из Белоруссии разговор о том, каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой. Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции. Они определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемым», - сказал он.

Медведев подчеркнул, что стороны будут и дальше развивать сотрудничество, «но при этом мы должны, естественно, помнить о том, что такое сотрудничество должно быть в конечном счете взаимовыгодным». Он напомнил, что президенты двух государств «неоднократно этот вопрос обсуждали, и я со своими коллегами, премьер-министрами Республики Беларусь». «Эти дискуссии, эти переговоры будут продолжены по всем вопросам», - заверил глава кабмина.

Напомним, сегодня Медведев выступает в Государственной думе и отчитывается о работе правительства за 2018 год.

Отчёт правительства в Госдуме: прямая трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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