Медведев рассказал о проведении всероссийской диспансеризации

СЕГОДНЯ 15:47 2019-04-17T16:04:37+03:00

Премьер-министр РФ отметил, что работодатель будет обязан предоставить для нее оплачиваемый свободный день

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев планирует поручить провести всероссийскую диспансеризацию в течение двух лет. Она станет ежегодной для людей старше 40 лет.

- В рамках госгарантий с этого года мы расширяем программу диспансеризации, делаем ее ежегодной для людей старше 40 лет. Вводим новые программы скрининга на выявление онкологических заболеваний, - заявил Медведев.

В среду, 17 апреля, во время выступления с отчетом правительства за 2018 год в Госдуме, Медведев подчеркнул, что диспансеризацию в прошлом году прошли около 22 миллионов человек. К концу 2019 года, по словам премьера, их количество должно превысить 60 миллионов, сообщает "Интерфакс".

Медведев уверен, что необходимо сделать так, чтобы люди "не бегали между поликлиниками, а имели возможность обойти врачей в одной медицинской организации".

- И все это в свободный оплачиваемый день, который обязаны предоставить работодатели, - подытожил премьер-министр РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в апреле появятся новые критерии получения соцпособия. Об этом политик рассказал в своем Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU