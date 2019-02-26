Медведев заявил, что в апреле появятся новые критерии получения соцпособия

СЕГОДНЯ 15:32 2019-02-26T15:46:44+03:00

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что к середине апреля этого года профильные министерства предложат изменения в законодательство с новыми критериями получения соцпособий. Об этом он написал в своем Twitter.

- На #ФорумСочи обсуждали использование новых критериев, по которым люди могут претендовать на социальные пособия. К середине апреля профильные министерства предложат соответствующие изменения в законодательство, - подчеркнул Медведев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года стало известно о том, что срок выплаты пособий по безработице уменьшится до шести месяцев. При этом максимальный размер пособия в России повысится с 4900 до 8000 рублей.

С 1 февраля социальные выплаты и пенсии в России повысили на 4, 3%. Под индексацию попали выплаты Героям СССР и России, ветеранам, полным кавалерам Ордена Славы, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварий и ядерных испытания (в том числе ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, тем, кто подвергся радиационному воздействию при испытаниях на Семипалатинском полигоне), а также пособия на погребение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/642929" frameborder="0"></iframe> Пособия по материнству: как получить сполна все, что нам полагается от государства.

ИСТОЧНИК KP.RU