СЕГОДНЯ 16:14 2019-04-17T16:14:24+03:00

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Российский кабриолеты Aurus приняли участие в репетиции Парада Победы, которая прошла на подмосковном полигоне Алабино. Люксовые авто заменят привычные россиянам советские ЗиЛ-41047.

На данном плацу ежегодно проходят репетиции к главному событию мая. На этот раз участие принимали пешие расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации. Это одна из последних подготовок, завершающая репетиция к предстоящему параду.

Кабриолет Aurus, как и во время репетиции на Красной площади, был закрыт тканевым камуфляжем. Эксперты отмечают, что внешний вид у машины будет схож с президентским «Кортежем»: аналогичная решетка радиатора, фары, только крыша выполнена из специальной ткани, которая будет подниматься и опускаться, а еще есть поручень для езды стоя.

Известно, что у кабриолета будет два двигателя: основной, мощностью в 600 лошадиных сил и небольшой вспомогательный. Машина способна разгоняться до сотни за шесть секунд и придет на смену нынешнему церемониальному ЗИЛ-41047, сообщает Пятый канал.

Кабриолеты Aurus заменят советские ЗиЛ-41047.

ИСТОЧНИК KP.RU