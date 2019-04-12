2019-04-12T14:15:51+03:00
Общество

Два кабриолета Aurus приняли участие в репетиции Парада Победы

Российскую машину премиум-класса записали на видео на Красной площади [видео]
Елена АКИМОВА
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В репетиции Парада Победы приняли участие для кабриолета Aurus. ФОТО: стоп-кадр с видеоВ репетиции Парада Победы приняли участие для кабриолета Aurus. ФОТО: стоп-кадр с видео
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В предстоящем Параде Победы примет участие люксовый автомобиль российского производства Aurus. В прошедшей репетиции приняли участия сразу два редких авто/ Пока машины спрятаны от любопытных глаз за тканевыми чехлами, но 9 мая по брусчатке Красной площади они проедут во всей красе.

Новинку еще не предъявили официально, поэтому скрывают от любопытных глаз. Надо отметить, что машина заинтересовала не только людей, гуляющих по главной площади страны, но и Кремль. В правительственном гараже уже ожидают статусную новинку, пишет сайт телеканала «Звезда».

Ранее в 27 городах страны стартовали репетиции Парада Победы. На гигантском плацу в подмосковном Алабине начали чеканить шаг потные парадные расчёты и реветь грозная боевая техника. Войска усиленно готовятся к прохождению по Красной площади в День Победы. Тренировки (всего их будет аж 14) проводятся по 3 раза в неделю.

Каким на этот раз будет Парад? Что нового увидит страна? (подробности)

angaravto.ruangaravto.ru
Кабриолет Aurus примет участие в Параде Победы
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ИСТОЧНИК KP.RU

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