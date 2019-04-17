2019-04-17T16:32:59+03:00
Политика

Ушаков: идет активная подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына

Помощник российского президента не смог назвать точные даты и место проведения переговоров лидеров России и КНДР
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. ФОТО Михаил Метцель/ТАССПомощник президента РФ Юрий Ушаков. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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К возможной встрече президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына ведется активная подготовка и переговоры могут состояться в любом месте. Соответствующие заявление сделал помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«Я могу подтвердить, что ведётся активная подготовка к возможной встрече», - сказал он в беседе с журналистами в среду, 17 апреля.

«Она может быть в любом месте, подготовка ведётся активно», - ответил помощник президента на вопрос о том могут ли переговоры двух лидеров состояться во Владивостоке.

Комментируя вопрос о дате встречи, Ушаков заявил, что на данный момент он не может сообщить точных сроков.

Напомним, в понедельник, 15 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также подтвердил информацию об активной подготовки Путина и Ким Чен Ына. Однако он тоже затруднился назвать конкретную дату проведения переговоров.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщало, что по данным его источников, встреча двух лидеров может состояться 24 апреля на Дальнем Востоке или же 26 – 27 апреля в Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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