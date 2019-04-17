Новак: перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» абсолютно нецелесообразно

СЕГОДНЯ 17:36 2019-04-17T17:36:26+03:00

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Россия не рассматривает вариант перекрытия Белоруссией нефтепровода «Дружба», так как он абсолютно нецелесообразен и является форс-мажором. Соответствующие заявление сделал глава российского Министерства энергетики Александр Новак

«Я считаю, что вариант перекрытия трубы - это форс-мажор, который, по моему мнению, абсолютно нецелесообразен, мы даже не рассматриваем этот вариант» - прокомментировал он заявление о возможном закрытии трубопровода, используемого для транзита российской нефти в Европу.

Новак сообщил, что у России есть резервы по другим направлениям поставок нефти, в том числе и с увеличением объемов погрузки через морские порты. «Но я считаю, что это совсем нецелесообразно и надо работать в соответствии с действующими договоренностями, контрактами», - подчеркнул глава Минэнерго.

Напомним, 11 апреля, Минск сообщил о решении закрыть на ремонт пять участков нефтепровода «Дружба». Вице-премьер республики Игорь Петришенко, пояснил, что трубы эксплуатируются уже почти 55 лет, давно нуждаются в капитальном ремонте, и проектные работы идут уже год. Он не назвал возможные сроки ремонта трубопровода, но отметил, что работы будут вестись так, чтобы не срывать поставки, предусмотренные контрактом.

ИСТОЧНИК KP.RU