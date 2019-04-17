2019-04-17T17:36:26+03:00
Экономика

Новак: перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» абсолютно нецелесообразно

Глава российского Минэнерго назвал вариант перекрытия Минском транзита российской нефти в Европу «форс-мажором»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Министр энергетики РФ Александр НовакМинистр энергетики РФ Александр НовакФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Россия не рассматривает вариант перекрытия Белоруссией нефтепровода «Дружба», так как он абсолютно нецелесообразен и является форс-мажором. Соответствующие заявление сделал глава российского Министерства энергетики Александр Новак

«Я считаю, что вариант перекрытия трубы - это форс-мажор, который, по моему мнению, абсолютно нецелесообразен, мы даже не рассматриваем этот вариант» - прокомментировал он заявление о возможном закрытии трубопровода, используемого для транзита российской нефти в Европу.

Новак сообщил, что у России есть резервы по другим направлениям поставок нефти, в том числе и с увеличением объемов погрузки через морские порты. «Но я считаю, что это совсем нецелесообразно и надо работать в соответствии с действующими договоренностями, контрактами», - подчеркнул глава Минэнерго.

Напомним, 11 апреля, Минск сообщил о решении закрыть на ремонт пять участков нефтепровода «Дружба». Вице-премьер республики Игорь Петришенко, пояснил, что трубы эксплуатируются уже почти 55 лет, давно нуждаются в капитальном ремонте, и проектные работы идут уже год. Он не назвал возможные сроки ремонта трубопровода, но отметил, что работы будут вестись так, чтобы не срывать поставки, предусмотренные контрактом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин сменил начальника Управления Кремля по приграничному сотрудничеству
Доллар впервые с 25 марта опустился ниже 64 рублей
В Новороссии оценили шансы Зеленского на урегулирование конфликта в Донбассе
Кардиолог прокомментировал исследования об опасности частого пульса
ФК «Спартак» оштрафован на 150 тыс. рублей за оскорбления ФК «Ростов»
Китайский ВВП в первом квартале вырос на 6,4%
Кокорин извинился перед Паком и выразил желание «по-человечески примириться»
В отношении профессора РГУ нефти и газа возбудили уголовное дело за хищение 55 миллионов рублей
Глава Сахалина пообещал расселить аварийное жилье к 2021 году
Путин о возможности встречи в «Нормандском» формате: мне об этом ничего не известно
Ушаков: идет активная подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына
Правительство РФ повысит пособие по уходу за детьми в с 2020 года
Кабриолеты Aurus заменят советские ЗиЛ -41047
ЦБ зафиксировал рост числа поддельных купюр номиналом 2000 рублей
Глава МИД Японии может приехать в Москву
Московский суд продлил арест украинских моряков на три месяца
Медведев рассказал о проведении всероссийской диспансеризации
У безработного москвича угнали внедорожник за 5 миллионов рублей
Эксперт МЧС назвал роковые ошибки при тушении пожара в Париже
Кинолента Лунгина "Братство" выйдет в прокат 10 мая
Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Франция объявила конкурс на восстановления шпиля Нотр-Дама
США и Польша достигли прогресса в вопросе размещения базы в республике