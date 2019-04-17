Гайсин о конфликте в «Кофемании»: Кокорин вёл себя активно и набрасывался на Пака
В суд в среду, 17 апреля, для дачи показаний по делу о нападении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в суд прибыл Гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, пострадавший в ходе конфликта в кафе «Кофемания» и рассказал об увиденном.
«Я опоздал на встречу. Увидел дискуссию между Денисом Паком и группой возбуждённых молодых людей. На тот момент мне представилось, что их около пяти — десяти человек. Пак был спокоен, я попытался успокоить остальных», - сообщил Гайсин в зале суда.
По его словам, чтобы успокоить участников конфликта он встал между ними, в то время как «Кирилл Кокорин вёл себя активно и набрасывался на Пака». «У меня была дискуссия с Александром Протасовицким. Нужно было перевести всё это в цивилизованную форму общения, и было понятно, что товарищи нетрезвы», — рассказал он, добавив, что не хотел драться.
Ранее на заседании Кокорин извинился перед потерпевшим директором департамента Минпромторга РФ Денисом Паком, и выразил желание примириться с чиновником.
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ИСТОЧНИК KP.RU