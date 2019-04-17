В Лондоне задержали более 300 экологических активистов
Сотрудники правоохранительных органов Великобритании задержали в Лондоне более 300 экологических активистов, членов организации Extinction Rebellion, устроивших акцию протеста в центре города.
«По данным на 11:25 (13:25 Московского времени) сегодняшнего дня было произведено, начиная с понедельника, более 300 задержаний» - сообщили в Скотленд-Ярд.
Активисты Extinction Rebellion блокировали транспортное движение в центре Лондона. Полицейские вытесняют их с моста Ватерлоо. Как поясняют правоохранители, «протестующие должны продолжать любые демонстрации у Мраморной арки».
Члены организации протестуют против загрязнения окружающей среды уже три дня, требуя власти обратить внимание на экологию, а не тратить время на Brexit. Активисты намерены продолжать митинги в течение двух недель. Лондонская полиция потребовала проводить демонстрации точечно.
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ИСТОЧНИК KP.RU