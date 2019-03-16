Сторонники Brexit направились маршем на Лондон

СЕГОДНЯ 19:02 2019-03-16T19:02:39+03:00

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В субботу, 16 марта, более сотни сторонников выхода Великобритании из Европейского Союза направились маршем из Сандерленд в Лондон. Активисты планируют пройти путь пешком, однако некоторые заявили, что часть пути проделают на автомобилях или поездах.

На правительственном квартале Вестминстер участники акции планируют оказаться к 29 марта. Сандерленд находится к северу от Лондона на расстояние 435 километров.

«То, что происходило в парламенте на этой неделе, говорит о том, что мы можем не выйти из ЕС. Если политики думают, что могут наплевать на нас, то мы маршем отправимся к ним и скажем, что это не так», - сказал в начале акции экс-глава партии независимости Великобритании (UKIP) и бывший европарламентарий Найджел Фарадж, который является одним из главных евроскептиков в Великобритании. Он планирует идти до Лондона пешком.

По оценкам организаторов, в марше принимают участие от 100 до 200 человек. Немногочисленность участников объясняется двумя причинами: первое – плохая погода, с ветром и сильным дождем; второе - платная регистрация. Желающим принять участие в акции пришлось заплатить 50 фунтов стерлингов на оплату жилья и обедов.

Напомним, выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта этого года. Во вторник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила больше времени на переговоры по выходу страны из ЕС. На следующий день британский парламент проголосовал за продление срока подписания соглашения о выходе. Париж потребовал от Лондона аргументировано объяснить перенос сроков выхода Великобритании из Евросоюза, а консерваторы поддержат сделку Мэй, если она согласится уйти в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU