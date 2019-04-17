Путин наградил орденами Сеславинского, Садовничего и Леонтьева

СЕГОДНЯ 19:48 2019-04-17T19:51:10+03:00

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Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами целого ряда выдающихся государственных и общественных деятелей.

«За большой вклад в развитие отечественной литературы и издательского дела, многолетнюю плодотворную работу» ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени удостоен руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.

Ректора МГУ Виктора Садовничего президент наградил орденом "За заслуги перед Отечеством I степени, а гендиректора государственного музея-заповедника "Московский Кремль" Елену Гагарину - этим же орденом IV степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Пресс-секретаря «Роснефти», журналиста и ведущего программы на «Радио «Комсомольская правда» Михаила Леонтьева глава государства удостоил Ордена Почета.

«Комсомольская правда» поздравляет всех лауреатов с высокими наградами.

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ИСТОЧНИК KP.RU