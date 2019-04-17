2019-04-17T22:08:25+03:00
Происшествия

В Португалии перевернулся туристический автобус

Известно о нескольких погибших и пострадавших [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Португалии перевернулся туристический автобусВ Португалии перевернулся туристический автобусФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На острове Майдера в Португалии перевернулся туристический автобус. На данный момент известно, что есть погибшие и пострадавшие.

Инцидент произошел в районе Санта-Круш, сообщает португальское агентство Lusa.

Автобус с туристами разбился на португальском острове Мадейра. .

На месте ЧП на данный момент идет спасательная операция.

По последним данным, девять человек погибли в результате ДТП. Об этом сообщили спасатели.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях под Тулой перевернулся экскурсионный автобус: пятеро детей попали в больницу. Водитель после каждой остановки напоминал школьникам о необходимости пристегнуться, и, вероятно, именно это спасло им жизнь.

А в апреле прошлого года в Турции перевернулся автобус, пострадали 20 пассажиров, один человек погиб. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель транспортного средства не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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