2019-04-18T00:00:09+03:00
Происшествия

Посольство РФ в Португалии выясняет аварии автобуса с туристами

Информации о пострадавших на Мадейре россиянах пока нет
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Авария туристического автобуса на острове МадейраАвария туристического автобуса на острове МадейраФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российские дипломаты выясняют обстоятельства произошедшей в среду на острове Мадейра аварии туристического автобуса, в которой погибли 28 человек. Об этом сообщает посольство России в Португалии на своей странице в Facebook.

Отмечается, дипмиссия находится в постоянном контакте с властями Мадейры.

"На текущий момент (21:10 лиссабонского времени [23:10 мск - прим. ред.]) информации о российских гражданах среди пассажиров нет. Выражаем самые искренние соболезнования семьям и близких погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении посольства.

По данным ТАСС, в результате аварии погибли не менее 28 человек. Среди жертв - девять граждан Германии. По предварительной версии, на горной дороге водитель автобуса не справился с управлением и врезался в здание возле трассы.

Ранее сайт kp.ru писал, что на острове Майдера в Португалии перевернулся туристический автобус. На месте ЧП на данный момент идет спасательная операция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство
В ДТП в Португалии погибли 28 человек
В Португалии перевернулся туристический автобус
Болтон заявил о запрете на поездки американцев на Кубу
В 2020 году саммит "большой двадцатки" пройдет в Саудовской Аравии
Авиаэксперт об инциденте с Панкратовым-Черным: "Пилот отвечает за безопасность пассажиров и не важно, кто ей угрожает - тракторист, или Народный артист"
В Интернете выставили на продажу тлеющие угли с пожара в Нотр-Даме
Медведев поддержал идею совместить КАСКО и ОСАГО
Система подбора управленческих кадров работает
Путин наградил орденами Сеславинского, Садовничего и Леонтьева
Эксперт оценил предложение США Турции о поставке новых систем ПВО
В Лондоне задержали более 300 экологических активистов
Франция изучает предложение Путина о помощи по реставрации Нотр-Дама
Госдума приняла закон о приравнивании электронного полиса ОСАГО к бумажному
Гайсин о конфликте в «Кофемании»: Кокорин вёл себя активно и набрасывался на Пака
Гидрометцентр пообещал теплое лето
Более двух тысяч человек эвакуировали из ТЦ "Мега Химки" из-за угрозы взрыва
Медведев рассчитывает, что цены на бензин больше расти не будут
Путин сменил начальника Управления Кремля по приграничному сотрудничеству
Доллар впервые с 25 марта опустился ниже 64 рублей
В Новороссии оценили шансы Зеленского на урегулирование конфликта в Донбассе
Кардиолог прокомментировал исследования об опасности частого пульса