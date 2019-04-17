Посольство РФ в Португалии выясняет аварии автобуса с туристами

17 Апр 23:58 2019-04-18T00:00:09+03:00

Информации о пострадавших на Мадейре россиянах пока нет

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Российские дипломаты выясняют обстоятельства произошедшей в среду на острове Мадейра аварии туристического автобуса, в которой погибли 28 человек. Об этом сообщает посольство России в Португалии на своей странице в Facebook.

Отмечается, дипмиссия находится в постоянном контакте с властями Мадейры.

"На текущий момент (21:10 лиссабонского времени [23:10 мск - прим. ред.]) информации о российских гражданах среди пассажиров нет. Выражаем самые искренние соболезнования семьям и близких погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении посольства.

По данным ТАСС, в результате аварии погибли не менее 28 человек. Среди жертв - девять граждан Германии. По предварительной версии, на горной дороге водитель автобуса не справился с управлением и врезался в здание возле трассы.

Ранее сайт kp.ru писал, что на острове Майдера в Португалии перевернулся туристический автобус. На месте ЧП на данный момент идет спасательная операция.

ИСТОЧНИК KP.RU