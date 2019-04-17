СЕГОДНЯ 22:41 2019-04-17T22:55:03+03:00

В ДТП в Португалии погибли 28 человек Фото: Скриншот с видео

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По данным местных СМИ, 28 человек погибли в результате ДТП с участием туристического автобуса на острове Майдера в Португалии. Известно, что инцидент произошел в районе Санта-Круш.

Ранее сообщалось о девяти погибших и нескольких пострадавших. На месте ЧП на данный момент идет спасательная операция.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле прошлого года в США перевернулся автобус: погибли три человека, 22 пострадали. ДТП произошло в северной части штата Нью-Мексико неподалеку от города Альбукерке. На трассе столкнулись пассажирский автобус, легковой автомобиль, пикап и грузовик. Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.

По сообщению местного новостного портала Albuquerque Journal со ссылкой на руководителя пожарной службы круга Сандовал Джеймса Максона, некоторых пострадавших пришлось доставать из автомобилей с помощью специальной техники.

Автобус с туристами разбился на португальском острове Мадейра. .

ИСТОЧНИК KP.RU