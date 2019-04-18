Президент Португалии подтвердил гражданство ФРГ погибших на Мадейре туристов

СЕГОДНЯ 03:19 2019-04-18T03:43:32+03:00

Медики и спасатели на месте ДТП с туристическим автобусом на Мадейре Фото: REUTERS

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Все туристы, погибшие в автокатастрофе на острове Мадейра являлись гражданами Германии. Об этом в среду сообщил президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза

При этом число погибших увеличилось до 29 человек: 11 мужчин и 18 женщин в возрасте от 40 до 50 лет. Всего в перевернувшемся автобусе находилось около 50 туристов, передает Agence France-Presse.

"Я выражаю скорбь и солидарность всех португальцев в этот трагический момент и в особенности соболезную родственникам жертв, которые, как мне сказали, все являются гражданами Германии", - заявил Ребелу ди Соуза.

ДТП с туристическим автобусом на острове Мадейра.Погибли 29 граждан ФРГ

Как ранее сообщал сайт kp.ru, российское посольство в Португалии сообщило, что пока нет данных о наших соотечественниках среди погибших или пострадавших в ДТП на Мадейре. Российские дипломаты выясняют обстоятельства аварии.

По предварительной версии, на горной дороге недалеко от деревни Канису-де-Байшу, которая является частью Санта-Крус, водитель автотранспорта не справился с управлением и врезался в здание возле трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU