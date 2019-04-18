Танк "Армата" получил противоскользящее покрытие

СЕГОДНЯ 05:35 2019-04-18T05:39:35+03:00

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У новейшего российского танка Т-14 "Армата" появилось противоскользящее покрытие, повышающее маскировку бронемашины. Об этом рассказал руководитель бригады специалистов корпорации "Уралвагонзавод" Михаил Бегман.Он и его подчиненные обеспечивают подготовку техники к параду на Красной площади в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Шероховатая поверхность на "Армате" выполняет несколько функций: маскирующую (неровный рельеф поверхности) и удобства для передвижения по броне. Точно такое же покрытие применено на ракетном комплексе "Ярс", - сказал Бегман в интервью ТАСС.

Он уточнил, что противоскользящий материал нанесен там, где корпус машины с сильным наклоном - на верхнюю переднюю часть. Это позволяет танкистам не поскользнуться, забираясь в танк в дождливую погоду.

Как сообщал сайт kp.ru, российская армия получит первые 16 танков "Армата" уже до конца 2019 года. Модернизированная боевая машина вышла в серийное производство. Несколько первых машин примут участие в параде ко Дню Победы, а потом будут распределены во воинским частям для проверки в условиях боевых задач.

ИСТОЧНИК KP.RU