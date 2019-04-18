Через шесть лет средняя зарплата в России 63 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 08:57 2019-04-18T08:57:20+03:00

За шесть лет зарплаты вырастут на сорок процентов Фото: Евгения ГУСЕВА

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Зарплаты в России будут постепенно расти и к 2024 году в среднем приблизятся к 63 437 рублей. Такие цифры прописаны в сценарных условиях прогноза социально-экономического развития на 2019–2024 годы, подготовленных Минэкономразвития.

В прошлом году средний показатель оплаты труда составил 43,4 тыс. рублей. За шесть лет эта цифра должна увеличиться на 46 процентов. В 2019-м ведомство ожидает, что средняя зарплата достигнет 46,1 тыс. рублей.

Эксперт проекта «Банк данных заработных плат» компании HeadHunter Ольга Дмитриева рассказала, что основной рост будет отмечаться в IT-сфере, финансовой отрасли, логистике и перевозках, а в химическом и промышленном производствах, сфере услуг и туризма показатели будут сокращаться.

Несмотря на внушительный рост, будут увеличиваться и цены на продукты, коммунальные услуги и др, это значит, что денег все равно не будет хватать, чтобы полностью покрыть все траты россиян, пишет газета «Известия».

Уже в этом году для достойной жизни россиянам в среднем требуется 66 тысяч рублей. Третья жителей страны имеют доходы, которые не хватает на основный траты, покупку одежды и обуви.

Самые высокие запросы у москвичей, им нужно не менее 100 тысяч рублей, на втором месте – петербуржцы, которые назвали сумму в 91 тысячу рублей. А люди с самыми скромными потребностями живут в Чите (50 тысяч рублей), Улан-Уде (54 тысячи), Барнауле и Якутске (жители этих городов назвали желаемый ежемесячный доход в 55 тысяч рублей) (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU