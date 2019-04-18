В собор Святого Патрика в Нью-Йорке проник мужчина с канистрами бензина

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-18T10:03:52+03:00

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Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, который зашел в собор Святого Патрика c двумя канистрами бензина в руках. Правоохранителям показалось странным такое поведение, и они решили допросить "прихожанина".

Согласно сообщению на сайте полиции в Twitter, инцидент произошел вечером в среду, 17 апреля, около 19:55 (02:55 утра четверга по мск). При себе у прохожего были не только канистры, но и жидкость для розжига.

Мужчину задержали на входе в собор

Операция по задержанию прошла без происшествий. Уже в участке стало известно, что мужчина является жителем штата Нью-Джерси. Американец заявил, что всего лишь хотел пройти через собор к своей машине, в которой якобы закончился бензин. Согласно же данным телеканала NBC, топливо в автомобиле задержанного все же было.

Напомним, что всего пару дней назад во Франции загорелся знаменитый собор Парижской Богоматери, также известный как Нотр-Дам-де-Пари. Сайт kp.ru писал о том, что огонь уничтожил крышу старинного здания, а также шпиль и часы. Наиболее ценные реликвии и витражи были спасены. Предполагается, что очаг пожара находился в месте проведения реставрационных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU