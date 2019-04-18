Зеленский заявил, что не собирается предоставлять Донбассу особый статус
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа", шоумен Владимир Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу.
"Я считаю, что нет. <...> Это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации", - сказал начинающий политик.
При этом в качестве одного из способов решения конфликта он допустил информационную войну. По словам Зеленского, можно создать большой европейский медиа-портал на русском языке, который бы вещал "правдивые вещи" о событиях на Украине и менял мнение "заложников" - так, шоумен назвал жителей неподконтрольных Киеву территорий.
"Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине также, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы", - сказал кандидат в президенты в интервью агентству РБК-Украина,
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Зеленский называл жителей Донецка "мразями" и благодарил бойцов АТО за поддержку. Теперь же он баллотируется на пост президента Украины.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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