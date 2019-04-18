2019-04-18T11:53:02+03:00
Выборы президента Украины 2019

Зеленский заявил, что не собирается предоставлять Донбассу особый статус

В случае победы на выборах президента Украины политик будет пытаться вернуть юго-восток страны путем информационной войны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Шоумен Владимир ЗеленскийШоумен Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа", шоумен Владимир Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу.

"Я считаю, что нет. <...> Это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации", - сказал начинающий политик.

При этом в качестве одного из способов решения конфликта он допустил информационную войну. По словам Зеленского, можно создать большой европейский медиа-портал на русском языке, который бы вещал "правдивые вещи" о событиях на Украине и менял мнение "заложников" - так, шоумен назвал жителей неподконтрольных Киеву территорий.

"Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине также, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы", - сказал кандидат в президенты в интервью агентству РБК-Украина,

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Зеленский называл жителей Донецка "мразями" и благодарил бойцов АТО за поддержку. Теперь же он баллотируется на пост президента Украины.

Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU

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