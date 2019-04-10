Зеленский поблагодарил украинских карателей

Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский выпустил новое видеообращение, в котором поблагодарил украинских военных. При этом он особо выделил так называемые добровольческие карательные батальоны, которые формировались и активно пополнялись членами запрещенного в РФ радикального националистического движения «Правый сектор»*.

- Хочу поблагодарить наших военных, каждого из вас благодарю за поддержку. Вы для меня, для каждого украинца — настоящие герои. Спасибо всем – от Широкино до станицы Луганской, каждому патриоту: батальону «Кривбасс», батальону «Донбасс», «Айдар», «Азов», «Нацкорпус». Нацгвардейцы, наши летчики, наши моряки, наши пленные – всех помним, всех вернем обязательно, - рассыпался кандидат в президенты Украины в комплиментах и пообещал. - Спасибо всем, кто охраняет Украину как на фронте, так и в тылу. Спасибо за поддержку. Я вас не подведу, берегите себя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/702313" frameborder="0"></iframe> Зеленский поблагодарил военных за поддержку на выборах.Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал военных героями и пообещал, что сделает всё, чтобы вернуть пленных

Для многих, кто верил в «миротворца» Зеленского, его слова стали холодным отрезвляющим душем. Напомним, в первом туре в частях ВСУ, в том числе и находящихся на Донбассе, Зеленский получил больше голосов, чем его основной конкурент, действующий глава Украины Петр Порошенко. Но только благодарностью за голоса вряд ли можно объяснить такое видеообращение кандидата. Таким образом Зеленский сейчас пытается отбиться от обвинений в предательстве Украины и грядущем сговоре с Москвой. И вряд ли у кого должно быть сомнения, что в попытках доказать, что он «святее Папы Римского», Зеленский может пойти даже на более радикальные шаги, чем Порошенко.

Между тем, на чем были основаны ожидания от Зеленского новых подходов в разрешении кризиса на Донбассе у определенной категории и российского, и украинского населения, неизвестно. Зеленский оказывал регулярную помощь украинским карателям на Донбассе, он в открытую называл население региона, не желавшее подчиниться новым майдановским украинским властям, «мразями» и выражал благодарность карателям за «защиту Украины» еще тогда, когда не помышлял ни о каком президентстве. Говоря прямо, он ни в чем не погрешил в этом видеообращении против самого себя.

Непонятно лишь, почему только карательный батальон «Торнадо» забыл поблагодарить, чей личный состав даже в нынешней Украине не стали терпеть после громких историй об изнасилованиях и убийствах местного гражданского населения.

*Организация, запрещенная в РФ.

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