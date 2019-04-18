Президент Эстонии: Таллин готов к взаимодействию и диалогу с Москвой

СЕГОДНЯ 14:32 2019-04-18T14:33:24+03:00

В ходе рабочего визита в Россию Керсти Кальюлайд сообщила, что все эстонцы желали бы иметь хорошие отношения с соседями

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее присутствие в Москве на открытие отреставрированного здания эстонского посольства является ясным знаком того, что Таллин готов к сотрудничеству и диалогу с Россией.

«Возможно, открытие отреставрированного посольства придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям. Мое присутствие здесь — это ясный знак, что Эстония готова к взаимодействию и диалогу», - сказала эстонский лидер.

Кальюлайд назвала эстонское посольство местом, где «каждый день, неделю, и год» люди работают над тем, чтобы представлять политические и экономические интересы и Европы, и Эстонии.

«И все эстонцы желали бы иметь хорошие отношения с соседями», - отметила она.

Напомним, Кальюлайд приехала в четверг, 18 апреля, на открытие отреставрированного исторического здания посольства республики в Москве. Рабочий визит президента Эстонии в Россию является первым за восемь лет. В последний раз экс-президент прибалтийской республики Тоомас Хендрик Ильвес посещал нашу страну в 2011 году, когда был на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU