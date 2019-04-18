2019-04-18T16:45:49+03:00
Экономика

Росстат: в 2019 году реальные доходы россиян снизились на 2,3%

Опубликованы показатели заработной платы за первый квартал текущего года, сделанные по новой методики оценки денежных доходов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Опубликованы показатели заработной платы за первый квартал 2019 года, сделанные по новой методики оценки денежных доходовОпубликованы показатели заработной платы за первый квартал 2019 года, сделанные по новой методики оценки денежных доходовФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Реальные располагаемые доходы россиян за период январь-март текущего года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщил Росстат после первого расчета показателя по новой методики оценки денежных доходов.

По данным Росстата, без вычитания обязательных платежей, упрощенный показатель реальных денежных доходов жителей России в первом квартале снизился на 2%.

Что касается заработной платы, то в номинальном выражении в первом квартале 2019 года она составила 29,92 тысячи рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная зарплата россиян в марте текущего года составила 45 тысяч рублей и выросла в номинальном выражении на 5,2%. В реальном же выражении показатель не изменился.

В октябре прошлого года заместитель министра труда и соцзащиты РФ Любовь Ельцова заявила, что в 2019 году средняя заработная плата вырастет на 6,1 %, в 2020 году ожидается рост 5,4%, а в 2021 году - 6,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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