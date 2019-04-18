2019-04-18T17:43:07+03:00
Выборы президента Украины 2019

Все билеты на дебаты Порошенко и Зеленского закончились

Дебаты кандидатов в президенты Украины состоятся в НСК "Олимпийский" 19 апреля
Екатерина БОЛГОВА
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Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр ПорошенкоКандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Все билеты на дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского закончились.

Напомним, дебаты кандидатов в президенты Украины состоятся в национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля. По данным пресс-службы "Олимпийского", команды кандидатов уже договорились об аренде. Зеленский ранее рассказал, что фан-зона у сцены будет доступна для свободного доступа. Бесплатные билеты распространялись на сайте debaty2019.org.ua.

"К сожалению, все билеты проданы. Спасибо, что интересуетесь событием!" - сообщается на сайте.

По информации МВД Украины, дебаты кандидатов в президенты страны посетят около 60 тысяч человек. За порядком будут следить около 10 тысяч правоохранителей.

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. Во второй тур прошли действующий глава государства Петр Порошенко и кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский.

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Шансы, что политический батл между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским все же состоится, растут с каждым днем. Штабы кандидатов уже арендовали стадион «Олимпийский» на 19 апреля. Всего на организацию схватки уйдет до 8 миллионов гривен. Эти затраты соперники решили поделить пополам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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