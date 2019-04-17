Как мы добывали билеты на дебаты Порошенко и Зеленского

Шансы, что политический батл между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским все же состоится, растут с каждым днем. Штабы кандидатов уже арендовали стадион «Олимпийский» на 19 апреля. Всего на организацию схватки уйдет до 8 миллионов гривен. Эти затраты соперники решили поделить пополам.

Но Петр Алексеевич как всегда не обошелся без своих хитростей и уловок.

- Команда Порошенко требует установить разные сцены для выступлений. Где вы видели в мире, как вы себе представляете, чтобы два кандидата выступали на двух разных сценах? - возмутился в видеообращении Владимир Зеленский. - Мы планируем установить «фан-зоны» для свободного доступа зрителей в центр стадиона. Но они (штаб Порошенко, - ред.) против свободного доступа людей. А для нас это главное условие.

Билеты решили раздавать бесплатно. Актер-политик на своих страничках в соцсетях разместил ссылку, по которой можно добыть проходку на украинские «дебаты века». За первые часы зарегистрировались 12 тысяч зрителей.

А чем мы хуже? Кликаем по ссылке. Попадаем на сайт дебатов. На фотографии ухмыляющийся Зеленский смотрит на насупившегося Порошенко. Пробуем оформиться на шоу. Но… интернет-страничка выдает ошибку. Платформа рухнула, не выдержав наплыва желающих. Вот она политика по-украински. Главное, чтобы в пятницу «Олимпийский» устоял от наплыва зрителей и не рухнул под их натиском.

- Никакой опасности проводить дебаты на стадионе нет. Но остается вопрос — состоится ли эта схватка, - поделился с «КП» украинский политолог Михаил Погребинский. - У них слишком много разногласий по организации. Думаю, что Порошенко откажется от участия. А вот Зеленский вместе со своими сторонниками устроит бенефис. До дебатов остался один день, но технически еще ничего не готово.

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