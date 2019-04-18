2019-04-18T17:52:23+03:00
В мире

Путин: Россия готова присоединиться к восстановлению Нотр-Дама

По словам президента, кадры пожара в соборе Парижской Богоматери россияне смотрели со слезами на глазах
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова присоединиться к восстановлению после пожара собора Парижской Богоматери. По словам главы российского государства, наши соотечественники смотрели кадры пожара со слезами на глазах.

"Безусловно, собор не только символ Франции, это и символ общеевропейской цивилизации, европейской культуры. Мы все сожалеем, все смотрели на это со слезами на глазах", - сказал Путин на встрече с французскими бизнесменами.

Он отметил, что российские компании, сотрудничающие с французским бизнесом, также готовы присоединиться к восстановлению храма. Путин выразил уверенность в том, что Нотр-Дам будет реконструирован.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, вечером в понедельник, 15 апреля, произошел крупный пожар в соборе Парижской Богоматери во Франции. В храме проводились ремонтные работы. Огонь не повредил структуру собора, основные произведения искусства и реликвии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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