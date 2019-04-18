2019-04-18T18:23:07+03:00
В мире

Трамп заявил о "харассменте" перед публикацией доклада Мюллера

Президент США сообщил о масштабной политической фальсификации
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Перед публикацией доклада специального прокурора США Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в выборы 2016 года президент страны Дональд Трамп сообщил о крупной политической фальсификации.

"Величайшая политическая фальсификация всех времен! Преступления были совершены жуликоватой (Хиллари Клинтон - ред.), грязными копами и Национальным комитетом Демократической партии США/демократами", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Глава государства также пожаловался на "харассмент" (домогательства) по отношению к нему.

"Харассмент президента!" – отметил Трамп.

Отметим, что в четверг, 18 апреля, ожидается публикация доклада спецпрокурора Мюллера по так называемом "российскому делу". Отредактированный вариант документа будет представлена конгрессу генеральным прокурором США Уильямом Барром, а затем доклад обнародуют, заявили в министерстве юстиции страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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