Трамп заявил о "харассменте" перед публикацией доклада Мюллера
Перед публикацией доклада специального прокурора США Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в выборы 2016 года президент страны Дональд Трамп сообщил о крупной политической фальсификации.
"Величайшая политическая фальсификация всех времен! Преступления были совершены жуликоватой (Хиллари Клинтон - ред.), грязными копами и Национальным комитетом Демократической партии США/демократами", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.
Глава государства также пожаловался на "харассмент" (домогательства) по отношению к нему.
"Харассмент президента!" – отметил Трамп.
Отметим, что в четверг, 18 апреля, ожидается публикация доклада спецпрокурора Мюллера по так называемом "российскому делу". Отредактированный вариант документа будет представлена конгрессу генеральным прокурором США Уильямом Барром, а затем доклад обнародуют, заявили в министерстве юстиции страны.
ИСТОЧНИК KP.RU
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