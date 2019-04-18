NYT: Минюст США и Белый дом обсудили доклад Мюллера перед публикацией

СЕГОДНЯ 08:24 2019-04-18T08:24:04+03:00

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Сотрудники министерства юстиции США и юрисконсульты Белого дома обсудили отдельные положения доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о "влиянии России" на президентские выборы 2016 года перед его публикацией.

Согласно данным источников газеты NYTimes, такие беседы проводились неоднократно, а полученную информацию советники американского лидера Дональда Трампа планируют использовать для его защиты. Отредактированная версия скандального доклада будет представлена уже в четверг, а потому юристы активно готовят ответ на публикацию.

В то же время советники президента сетуют на то, что до сих пор не знают многих подробностей относительно выводов Мюллера. Они обеспокоены тем, что в документе могут содержаться фамилии тех работников Белые дома, которые когда-либо давали показания спецпрокурору против Трампа.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее стали известны основные тезисы доклада Мюллера. В документе признается тот факт, что команда Трампа не сговаривалась с Москвой перед выборами, однако допускается некое влияние на кампанию с помощью хакерских атак.

ИСТОЧНИК KP.RU