В "Связном" несколько минут продавались iPhone по пять тысяч рублей

СЕГОДНЯ 20:51 2019-04-18T21:06:06+03:00

"Связной" из-за сбоя программы продавал iPhone по пять тысяч рублей Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В четверг, 18 апреля, произошел сбой в работе интернет-магазина электроники "Связной", из-за которого в течение 15 минут смартфоны iPhone 8 с объемом памяти 64 ГБ продавалась по цене 5,99 тысячи рублей.

Также iPhone 7 с памятью 32 ГБ можно было заказать за 4,99 тысячи рублей, iPhone 8 с памятью 64 ГБ — за 5,99 тысячи рублей, iPhone SE (64 ГБ) — 5,99 тысячи рублей.

Кроме того, цена на архивные телефоны составляла от 49 рублей. Например, Philips Xenium w3568 можно было купить за 49 рублей, а Alcatel One Touch 2010 D — за 290 рублей.

В "Связном" заявили, что все 854 человека, заказавшие телефоны по таким ценам, получат свои заказы за соответствующие деньги.

"Происходила плановая замена программного обеспечения. В процессе произошел сбой, в результате которого на сайте в течение 15 минут отображались некорректные цены", — объяснили произошедшее в пресс-службе "Связной/Евросеть", передает РИА Новости.

Отметим, что iPhone 8 с памятью 64 ГБ стоит больше 52 тысячи рублей, а iPhone 7 с памятью 32 ГБ — больше 39 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU