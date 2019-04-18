2019-04-18T21:50:45+03:00
Общество

Стало известно содержание переписки сына издателя Эраста Галумова и следователей-"оборотней" из ФСБ

В распоряжении KP.RU оказались скриншоты сообщений [аудио]
Василиса НИКОЛАЕВА
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Бывший глава ФГУП «Известия» Эраст Галумов. Фото Аркадий КОЛЫБАЛОВ/Российская газетаБывший глава ФГУП «Известия» Эраст Галумов. Фото Аркадий КОЛЫБАЛОВ/Российская газета
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Во вторник, 16 апреля, в Басманном суде был арестован и отправлен в СИЗО помощник следователя по особоважным делам Управления ФСБ Александр Колбов. Ему инкриминируют получение «получении взятки» (290 ч.6 УК РФ).

Следом задержали и самого следователя, майора-юстиции, Сергея Белоусова.

Оба они фигурировали в составе следственной группы (всего в ней 15 человек) по расследованию дела против экс-главы ФГУП «Известия» Эраста Галумова.

Судя по всему вместо расследования они занимались какими-то другими делами. А именно, назвавшись «Михаилом» Колбов вел переписку и длинные телефонные разговоры с сыном Галумова Александром. В ней практически в открытую вымогал взятку в 65 млн рублей. Вся эта переписка легла на стол Службы Собственной безопасности ФСБ РФ.

Скриншоты сообщений оказались в распоряжении сайта kp.ru

Стенограмма беседы Галумова и следователя-вымогателя

«Михаил» (сотрудник Управления ФСБ Александр Колбов): …Я специально останавливался на этом несколько раз, я вам это разжевывал, я вам это говорил не один, не два, не три, а раз пять, наверное. И вы эти условия приняли, кстати говоря... (подробности)

Переговоры следователя-вымогателя и сына Галумова.Высокопоставленных сотрудников ФСБ арестовали за вымогательство взятки в 65 000 000 рублей с экс-гендиректора «Известий» Эраста Галумова

ИСТОЧНИК KP.RU

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