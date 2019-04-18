Появилась аудиозапись переговоров следователей ФСБ и сына издателя Галумова
Появилась аудиозапись переговоров следователей ФСБ и сына издателя Александра Галумова, обвиняемого по статье «Мошенничество».
Переговоры следователя-вымогателя и сына Галумова.Высокопоставленных сотрудников ФСБ арестовали за вымогательство взятки в 65 000 000 рублей с экс-гендиректора «Известий» Эраста Галумова
В долгих телефонных разговорах ФСБшник, помощник следователя по особо важным делам Александр Колбов под вымышленным именем «Михаил» рассказывал «для общего развития», что писать жалобы в прокуратуру и бизнес-омбудсмену бесполезно. Все это предназначалось для ушей сына арестованного политолога и издателя Эраста Галумова Александра.
Таким образом Колбов рассчитывал поскорее получить взятку в 65 миллионов рублей. За всеми этими переговорами следила Служба Собственной безопасности ФСБ РФ.
Напомним, ранее в редакцию KP.RU попали скриншоты и аудиозаписи переговоров следователей-вымогателей и сына экс-главы ФГУП «Известия» . 16 апреля Басманный суд арестовал Колбова по обвинению в получении взятки (290 ч.6 УК РФ). А также был задержан следователь Сергей Белоусов. Они фигурировали в составе следственной группы по делу Галумова.
Стенограмма беседы Галумова и следователя-вымогателя
«Михаил» (сотрудник Управления ФСБ Александр Колбов): …Я специально останавливался на этом несколько раз, я вам это разжевывал, я вам это говорил не один, не два, не три, а раз пять, наверное. И вы эти условия приняли, кстати говоря... (подробности)
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