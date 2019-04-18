Появилась аудиозапись переговоров следователей ФСБ и сына издателя Галумова

СЕГОДНЯ 22:43 2019-04-18T22:47:09+03:00

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Появилась аудиозапись переговоров следователей ФСБ и сына издателя Александра Галумова, обвиняемого по статье «Мошенничество».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704057" frameborder="0"></iframe> Переговоры следователя-вымогателя и сына Галумова.Высокопоставленных сотрудников ФСБ арестовали за вымогательство взятки в 65 000 000 рублей с экс-гендиректора «Известий» Эраста Галумова

В долгих телефонных разговорах ФСБшник, помощник следователя по особо важным делам Александр Колбов под вымышленным именем «Михаил» рассказывал «для общего развития», что писать жалобы в прокуратуру и бизнес-омбудсмену бесполезно. Все это предназначалось для ушей сына арестованного политолога и издателя Эраста Галумова Александра.

Таким образом Колбов рассчитывал поскорее получить взятку в 65 миллионов рублей. За всеми этими переговорами следила Служба Собственной безопасности ФСБ РФ.

Напомним, ранее в редакцию KP.RU попали скриншоты и аудиозаписи переговоров следователей-вымогателей и сына экс-главы ФГУП «Известия» . 16 апреля Басманный суд арестовал Колбова по обвинению в получении взятки (290 ч.6 УК РФ). А также был задержан следователь Сергей Белоусов. Они фигурировали в составе следственной группы по делу Галумова.

Стенограмма беседы Галумова и следователя-вымогателя

«Михаил» (сотрудник Управления ФСБ Александр Колбов): …Я специально останавливался на этом несколько раз, я вам это разжевывал, я вам это говорил не один, не два, не три, а раз пять, наверное. И вы эти условия приняли, кстати говоря... (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU