2019-04-19T02:27:08+03:00
Политика

Демократы обвинили генпрокурора США в искажении выводов из доклада Мюллера

Конгрессмены заявили, что Уильям Барр перевернул положения из документа, чтобы оправдать Трампа
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям БаррМинистр юстиции и генеральный прокурор США Уильям БаррФото: REUTERS
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Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр в марте в своем отчете по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера неверно интерпретировал некоторые положения документа. Такое заявление сделал глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, демократ Адам Шифф.

По его мнению, Барр не опустил в своем отчете тот факт, что Мюллер заявил о попытках Трамп препятствовать проведению расследования о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы в 2016 году, сообщает телеканал CNN.

"Генеральный прокурор нанес ущерб стране, представив неверным образом части доклада Мюллера, попытавшись представить выводы спецпрокурора в положительном свете в интересах президента. Генпрокурор не является личным адвокатом президента, даже если он сам себя таковым считает", - подчеркнул Шифф.

Его мнение разделяют спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства Сената Конгресса Чак Шумер. Главы палат парламента опубликовали совместное заявление.

Как писал сайт kp.ru, 18 апреля Минюст США обнародовал доклад спецпрокурора по итогам расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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