Погода в Москве на 19 апреля 2019 года: переменная облачность и без осадков

СЕГОДНЯ 07:21 2019-04-19T07:21:49+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 19 апреля 2019 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Москве на 19 апреля 2019 года будет переменно облачной и достаточно теплой. Температура воздуха прогреется до плюс 12 градусов. При этом никаких осадков не ожидается.

Ветер днем северного направлений разовьет скорость 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 760 миллиметров ртутного столба.

Днем в столице температура воздуха составит 10-12 градусов выше ноля. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус 2 градусов. Согласно данным Гидрометцентра России, осадков в Московском регионе не ожидается.

В Московской области днем в пятницу температура будет колебаться в пределах плюс 8-13 градусов выше ноля, вечером и ночью - может опуститься до минус 1 градуса.

Заметное потепление, как ранее писал kp.ru, придет в Москву к концу недели.

ИСТОЧНИК KP.RU