2019-04-19T07:48:24+03:00
Выборы президента Украины 2019

Зеленский представил свою команду

По словам кандидата в президенты Украины, он будет работать с экспертами, профессионалами, молодыми специалистами и умными людьми
Марина ВЕНЦОВА
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил свою командуКандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил свою командуФото: REUTERS
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Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский представил общественности команду, с которой он собирается, в случае победы на выборах, вступить на должности главы государства и проводить преобразования в стране на протяжении ближайших пяти лет.

Так, курировать вопросы внутренней политики будет представитель избирательного штаба Дмитрий Разумков. Бывшему министру финансов Украины Александру Данилюку предстоит заняться международной деятельностью, экономикой и финансами. Отвечать за правоохранительную систему и антикоррупционную деятельность будут советник кандидата Руслан Рябошапка, Галина Янценко и Денис Монастырский.

За сферу безопасности и обороны будет отвечать Иван Апаршин, экономическое направление — Даниил Гетманцев, банковскую деятельность — Виктория Стахова. Ирина Венедикт займется реформой судебной системы, Олег Бондаренко возьмет на себя экологическое направление.

Отвечать за избирательное законодательство предстоит Сергею Кальченко, вопросы энергетики, ЖКХ, антимонопольного регулирования будут под контролем Андрея Геруса. Экспертом в сфере науки в новой президентской команде предстоит стать Сергею Бабаку, советником по вопросам здравоохранения - Евгению Комаровскому.

"Мы не раздаем портфелей, мы не раздаем должности. А кто из них будет лучшим, тот и займет ту или иную должность", - подчеркнул Зеленский в эфире телеканала "1+1".

Напомним, первый тур выборов президента на Украине прошел 31 марта. По его итогам, как ранее писал сайт kp.ru, за главный пост в стране во втором туре президентской гонки будут бороться Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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