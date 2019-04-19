Штаб Зеленского назвал агитацию Порошенко библиотекой «черного пиара»

СЕГОДНЯ 11:47 2019-04-19T11:47:12+03:00

Ранее действующий президент Украины призвал своих сторонников мобилизовать все силы, чтобы мотивировать граждан проголосовать против "реваншистов"

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Штаб кандидата в президенты Украины, фаворита первого тура президентской гонки Владимира Зеленского назвал предвыборную агитацию нынешнего главы Незалежной Петра Порошенко библиотекой "черного пиара".

"Ну все! Последний симптом падение диктатора - монумент для увековечения своей «славы», - говорится в сообщении "Команды Зеленского". - Петр Алексеевич создал свою собственную библиотеку «черного пиара» и опубликовал у себя на канале".

Ранее Порошенко привал своих сторонников мобилизовать все силы для того, чтобы мотивировать украинцев проголосовать против "реваншистов" и "Малороссии".

Напомним, 31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента. ЦИК, по результатам обработки протоколов, объявила, что глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набрал – 30,24% голосов избирателей, нынешней президент страны Петр Порошенко – 15,95%. Именно они будут бороться за высший государственный пост во втором туре президентской гонки, который пройдет 21 апреля.

Зеленский и Порошенко поспорили в прямом эфире.Петр Порошенко и Владимир Зеленский устроили перепалку в прямом телеэфире и еще раз кинули друг другу вызовы на дебаты

ИСТОЧНИК KP.RU