Следственный комитет задержал главного акционера банка "Югра" Алексея Хотина

СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-19T12:24:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет РФ задержал главного акционера банка "Югра" Алексея Хотина в рамках уголовного дела о хищении 7,5 миллиардов рублей.

"Совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России проведены мероприятия, в результате которых Алексей Хотин задержан", - сообщила ТАСС официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ближайшее время, по ее словам, следствие обратится в суд с ходатайством об избрании Хотину меры пресечения.

Арбитражный суд Москвы, как ранее писал сайт kp.ru, признал банк "Югра" банкротом. Дыра в капитале лишенной лицензии кредитной организации составила 143 миллиарда рублей.

Напомним, летом 2017 года ЦБ отозвал лицензию у "Югры". На тот момент банк занимал 30-е место в России по размеру активов, а также 15-е по объему вкладов. Тогда же регулятор назначил в кредитную организацию временную администрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU