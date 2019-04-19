2019-04-19T15:46:20+03:00
Общество

ЕС упростил получение шенгена для турпоездок

Еврокомиссия сообщила, что многократные шенгенские визы будут выдавать на более долгий срок
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
ЕС упростил получение шенгена для турпоездокЕС упростил получение шенгена для турпоездокФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Европейская Комиссия анонсировала новые правила выпуска шенгенских виз, которые упрощают их получение для граждан России.

«Визовые процедуры сделают более гибкими. Теперь туристы смогут подавать запрос на визу максимум за шесть месяцев до планируемой поездки. В большинстве случаев это можно сделать в стране проживания», - говорится в заявление Еврокомиссии.

На данный момент для туристических поездок документы на получение визы можно подавать не ранее чем за три месяца.

Как сообщается, многократные визы теперь будут выдавать на более долгий срок. Турист сможет получить шенген на срок от одного года до пяти лет

Что касается визового сбора, то он вырастет с нынешних 60 евро до 80 евро. Однако для россиян сбор составит 40 евро.

Напомним, ранее сайт kp.ru отвечал на вопросы о процессе получения шенгенской визы и процедуре ее оформления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24