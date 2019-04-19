ЕС упростил получение шенгена для турпоездок

СЕГОДНЯ 15:46 2019-04-19T15:46:20+03:00

Еврокомиссия сообщила, что многократные шенгенские визы будут выдавать на более долгий срок

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Европейская Комиссия анонсировала новые правила выпуска шенгенских виз, которые упрощают их получение для граждан России.

«Визовые процедуры сделают более гибкими. Теперь туристы смогут подавать запрос на визу максимум за шесть месяцев до планируемой поездки. В большинстве случаев это можно сделать в стране проживания», - говорится в заявление Еврокомиссии.

На данный момент для туристических поездок документы на получение визы можно подавать не ранее чем за три месяца.

Как сообщается, многократные визы теперь будут выдавать на более долгий срок. Турист сможет получить шенген на срок от одного года до пяти лет

Что касается визового сбора, то он вырастет с нынешних 60 евро до 80 евро. Однако для россиян сбор составит 40 евро.

Напомним, ранее сайт kp.ru отвечал на вопросы о процессе получения шенгенской визы и процедуре ее оформления.

ИСТОЧНИК KP.RU