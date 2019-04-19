2019-04-19T16:54:05+03:00
В мире

Суд Киева полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому компании по Приватбанку

По требованию Triantal Investments Ltd были отмены решения, связанные с национализацией крупнейшего коммерческого банка Украины
Елена ГИЛЬМАНОВА
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По требованию Triantal Investments Ltd были отмены решения, связанные с национализацией крупнейшего коммерческого банка страныПо требованию Triantal Investments Ltd были отмены решения, связанные с национализацией крупнейшего коммерческого банка страныФото: REUTERS
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В пятницу, 19 апреля, Окружной административный киевский суд полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру Приватбанка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd, который относится к незаконности национализации банка.

«Окружной административный суд Киева 18 апреля принял очередное решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру Приватбанка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd. В частности, удовлетворены требования истца в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 №105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц", - говорится на сайте Нацбанка Украины.

В Нацбанке сообщили, что «решение суда в ближайшее время будет обжаловано в апелляционном порядке».

Ранее, 18 апреля, Киевский Суд вынес решение о том, что национализация «ПриватБанка» была незаконным вмешательством государства в право акционеров банка и нарушало украинскую Конституцию. В Нацбанке также сообщили, что будут обжаловать судебное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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