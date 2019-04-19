В США назвали 13 "шокирующих" фактов о российской экономике

СЕГОДНЯ 17:48 2019-04-19T17:48:27+03:00

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Американский финансовый портал Business Insider опубликовало подборку из наиболее "шокирующих" фактов об экономике России. Список, составленный экспертами Соединенных Штатов, выглядит следующим образом:

1) На первом месте "антирейтинга", по мнению портала, находится тот факт, что в России ежедневно умирает 700 человек. В свою очередь, в год страна теряет порядка 250 тысяч человек населения. Американские эксперты выделяют город Мурманск, который потерял 30 процентов жителей с момента распада СССР.

2) Другим фактом портал называл российские резервные фонды в размере 460 миллиардов долларов. При этом, внешний долг страны составляет 29 процентов от ВВП, отметили американские эксперты.

3) Business Insider подчеркивает тот факт, что за 10 лет после распада СССР объем производства в стране упал на 45 процентов. При этом, по мнению экспертов, 2000 году российский ВВП составлял от 30 до 50 процентов от показателей советского периода.

4) Еще одним фактом, который "шокировал" американцев, стала, по их мнению, высокая зависимость России от добычи природных ресурсов. Нефть и газ составляют около 59 процентов от всего объема российского экспорта и приносят стране порядка 25 процентов от общего дохода бюджета.

5) Авторы "антирейтинга" подчеркнули, что в России живет 70 миллиардеров, а Москва возглавляет мировой список городов с самым большим количеством жителей-миллиардеров. Авторы замечают, что большинство этих миллиардеров получили свое состояние в 90-е годы. В это время в стране, по словам экспертов, царила коррупция, и даже сейчас они имеют огромное влияние в российском правительстве.

6) Издание отметило, что 13 процентов населения всей страны находятся за чертой бедности. При этом эксперты подчеркнули, что сразу после распада СССР этот показатель был на уровне 35 процентов.

7) Авторов "антирейтинга" также удивил тот факт, что российский рубль с 2014 по 2017 год потерял половину своей стоимости. По мнению издания, это было вызвано резким снижением цен на нефть и западными санкциям.

8) Business Insider также назвало сравнительно низкую среднюю зарплату в стране в размере 670 долларов (около 42 тысяч рублей) при достаточно высоком уровне ВВП. Этот показатель, по мнению экспертов, значительно вырос с 2016 года, когда составлял всего 437 долларов (около 28 тысяч рублей).

9) Авторов статьи не менее поразил и тот факт, что 20 процентов рынка мебели в РФ занимает компания Ikea. При этом первый такой магазин в России открылся лишь в 2000 году, а сейчас в стране их всего 14.

10) Эксперты также выделили тот факт, что в России за последние двадцать лет более чем в два раза снизилось потребление водки, а потребление шампанского наоборот выросло.

11) Авторов опубликованного "антирейтинга" удивило количество производимого в стране асбеста, который, по версии издания, наносит огромный ущерб здоровью человека. В прошлом году в России произвели 315 тысяч тонн этого минерала, причем 80 процентов было продано за рубеж.

12) Business Insider также обратил внимание на то, как РФ борется за влияние в Африке. Страна, по мнению экспертов, пытается пробиться на этот рынок через экспорт оружия, а также добывающие компании.

13) В заключении авторы статьи отметили, что Россия потратила более 50 миллиардов долларов на проведение Зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи. При этом издание отмечает, что инвестиции окупились, поскольку в 2017 году город, который раньше подходил только для летнего отдыха, за год посетили порядка 6,5 миллионов человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU