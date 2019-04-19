Стал известен формат дебатов Зеленского и Порошенко
Предстоящие дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе "Олимпийский" в Киеве будут вести украинская ведущая Елена Фроляк и медиа-эксперт Андрей Куликов.
Кандидатуру Фроляк утвердили оба кандидата. Она будет модератором на сцене украинского актера. Куликов будет выступать на стороне действующего президента Украины.
Первые кадры из спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве перед дебатами.
Также известно, что дебаты начнутся с пятиминутных выступлений каждого из кандидатов, сообщает сайт передачи "Факты". Затем модераторы зададут Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко по три вопроса. Более того, кандидаты смогут обратиться друг к другу: на формулировку вопросов будет отведена минута, а отвечать на вопрос оппонента можно будет в течение пяти.
К слову, от кандидатов в президенты Украины также приглашены по три артиста, которые выступят по очереди, пока на стадион будут заходить люди.
Напомним, сайт kp.ru будет вести онлайн-трансляцию дебатов. Встреча кандидатов в президенты Украины состоится 19 апреля 2019 года на стадионе в Киеве.
4 часа до начала дебатов в Киеве. Видео от входа на стадион.
ИСТОЧНИК KP.RU