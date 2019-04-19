2019-04-19T18:50:22+03:00
Выборы президента Украины 2019

Стал известен формат дебатов Зеленского и Порошенко

Мероприятие начнется с пятиминутных выступлений каждого из кандидатов [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Стал известен формат дебатов Зеленского и ПорошенкоСтал известен формат дебатов Зеленского и ПорошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Предстоящие дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе "Олимпийский" в Киеве будут вести украинская ведущая Елена Фроляк и медиа-эксперт Андрей Куликов.

Кандидатуру Фроляк утвердили оба кандидата. Она будет модератором на сцене украинского актера. Куликов будет выступать на стороне действующего президента Украины.

Первые кадры из спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве перед дебатами.

Также известно, что дебаты начнутся с пятиминутных выступлений каждого из кандидатов, сообщает сайт передачи "Факты". Затем модераторы зададут Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко по три вопроса. Более того, кандидаты смогут обратиться друг к другу: на формулировку вопросов будет отведена минута, а отвечать на вопрос оппонента можно будет в течение пяти.

К слову, от кандидатов в президенты Украины также приглашены по три артиста, которые выступят по очереди, пока на стадион будут заходить люди.

Напомним, сайт kp.ru будет вести онлайн-трансляцию дебатов. Встреча кандидатов в президенты Украины состоится 19 апреля 2019 года на стадионе в Киеве.

4 часа до начала дебатов в Киеве. Видео от входа на стадион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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