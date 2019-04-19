МИД Японии анонсировал встречи Трампа и Абэ

СЕГОДНЯ 19:02 2019-04-19T19:02:07+03:00

Ожидается, что японский премьер посетит США, после чего с ответным визитом в Японию приедет американский президент

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В мае этого года японский премьер-министр Синдзо Абэ посетит Соединённые Штаты, после чего американский президент Дональд Трамп нанесет ответный визит в Японию, став первым официальным гостем страны после того, как трон займет новый император. Соответствующие заявление сделал глава японского МИД Таро Коно

«Премьер-министр Японии Абэ посетит США в следующем месяце, ожидается, что президент Трамп затем отправится с визитом в Японию и станет первым официальным гостем после того, как трон займет наш новый император», - сказал министр на пресс-конференции с государственным секретарем США Майклом Помпео, и.о. министра обороны Соединенных Штатов Патриком Шанаханом и министром обороны Японии Такэси Иваей по итогам встречи в Вашингтоне в пятницу, 19 апреля.

Напомним, в феврале этого года премьер-министр Японии выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира в ответ на неформальную просьбу Вашингтона после того, как в июне 2018 года Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

ИСТОЧНИК KP.RU