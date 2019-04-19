Супруга Быкова рассказала о состоянии здоровья писателя

СЕГОДНЯ 20:36 2019-04-19T20:36:34+03:00

Ранее Дмитрия госпитализировали в Уфе в тяжелом состоянии,а позже доставили на лечение в Москву

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Ирина Лукьянова, супруга российского писателя Дмитрия Быкова на своей странице в Facebook сообщила, что состояние писателя, госпитализированного ранее в Уфе в тяжелом состоянии и доставленного на лечение в Москву, немного улучшилось.

- Врач говорит, состояние стабильное. Небольшие изменения к лучшему есть, серьезных изменений нет, - подчеркнула Ирина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704061" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Быков: что случилось с писателем.Врачи приняли решение о транспортировке писателя Дмитрия Быкова из Уфы в Москву

ИСТОЧНИК KP.RU