2019-04-19T20:36:34+03:00
Звезды

Супруга Быкова рассказала о состоянии здоровья писателя

Ранее Дмитрия госпитализировали в Уфе в тяжелом состоянии,а позже доставили на лечение в Москву
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Ирина Лукьянова, супруга российского писателя Дмитрия Быкова на своей странице в Facebook сообщила, что состояние писателя, госпитализированного ранее в Уфе в тяжелом состоянии и доставленного на лечение в Москву, немного улучшилось.

- Врач говорит, состояние стабильное. Небольшие изменения к лучшему есть, серьезных изменений нет, - подчеркнула Ирина.

Дмитрий Быков: что случилось с писателем.Врачи приняли решение о транспортировке писателя Дмитрия Быкова из Уфы в Москву

ИСТОЧНИК KP.RU

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