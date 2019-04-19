Супруга Быкова рассказала о состоянии здоровья писателя
Ранее Дмитрия госпитализировали в Уфе в тяжелом состоянии,а позже доставили на лечение в Москву
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Ирина Лукьянова, супруга российского писателя Дмитрия Быкова на своей странице в Facebook сообщила, что состояние писателя, госпитализированного ранее в Уфе в тяжелом состоянии и доставленного на лечение в Москву, немного улучшилось.
- Врач говорит, состояние стабильное. Небольшие изменения к лучшему есть, серьезных изменений нет, - подчеркнула Ирина.
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ИСТОЧНИК KP.RU